Политика

17:36 06.08.2019

В "Слуге народа" выступают за разработку и принятие закона о правилах работы СМИ в условиях войны

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В "Слуге народа" выступают за разработку и принятие закона о правилах работы СМИ в условиях войны

Украине необходим закон, определяющий правила работы средств массовой информации в условиях войны, считает будущий депутат-мажоритарщик от партии "Слуга народа" Сергей Швец.

"Как быть со свободой слова в условиях войны, в условиях чрезвычайного, военного положения? Пока что это регламентируется исключительно нормами различных ведомств, но это все несистемный подход… Есть у меня такая идея (подготовить законопроект - ИФ). И все это надо сделать в короткий срок", - рассказал Швец агентству "Интерфакс-Украина".

Он выразил мнение, что законопроект должен содержать и "глоссарий войны". "Что такое оккупационные войска, сепаратисты, коллаборационисты, не провозглашенные республики... Это все должно быть определено в законе", - отметил Швец.

По его словам, при подготовке законопроекта необходимо изучить мнение граждан - согласны ли они на ограничение информации в условиях войны для их же безопасности, а "если согласны, то в какой мере".

Швец поделился планами, что намерен работать по профилю (до избрания в Верховную Раду был ведущим на "Студии 1+1" - ИФ) в парламентском комитете по информационной политике и свободе слова. Он уверен, что этот профильный комитет будет одним из самых численных и "самый революционный".

"Там соберутся люди с прорывными идеями", - сказал он.

Теги: #сми #швец #закон #слуга_народа
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