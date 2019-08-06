Луценко: показания важного свидетеля в деле об убийстве Гандзюк могут дать продвижение по другим фигурантам

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заверяет в активных действиях правоохранителей по установлению всех причастных к убийству херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

В видеокомментарии генпрокурора, размещенном его пресс-секретарем Ларисой Сарган в Фейсбуке, Луценко напомнил, что пятеро причастных к убийству Гандзюк отбывают наказание в колонии.

"Еще один человек (фигурант дела о нападении на Гандзюк Игорь Павловский - ИФ) находится в судебном процессе в Одессе, и разговоры о том, что соглашение с ним является негативным, не выдерживают никакой критики, потому что именно на соглашении с господином Павловским базируется возможность привлечения к ответственности организаторов – господина Мангера и господина Левина", - пояснил Луценко.

"До конца недели господин Мангер получит сообщение о завершении досудебного следствия, начнет знакомиться с материалами обвинения, после чего также пойдет в суд. В этом деле остается еще один фигурант - господин Левин, который скрывается от правосудия", - добавил генпрокурор.

По словам Луценко, в рамках решения Интерпола о розыске Левина предпринимаются действия для его задержания и экстрадиции в Украину.

"Считаю, что это вполне возможно исходя из той информации, которая у нас есть", - подчеркнул он.

Луценко рассказал, что встретится с одним из важных свидетелей в деле об убийстве Гандзюк.

"Если мы получим правдивые показания, у нас могут быть продвижения и по другим фигурантам этого дела", - отметил генпрокурор.

Он заявил: "Мы работаем над тем, чтобы не через Интернет, а посредством процессуальных действий найти доказательства причастности, вероятно, и других лиц. И это не один человек и не два. Являются они организаторами, заказчиками или исполнителями - говорить еще рано".

Генпрокурор назвал ложью заявления о том, что ему якобы известно имя заказчика преступления.

Как сообщалось, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой активистку Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева. 4 ноября Гандзюк скончалась.

Были задержаны пятеро подозреваемых в покушении на Гандзюк, в том числе мужчина, зафиксированный на видео с камер наблюдения как покупатель серной кислоты.

В августе 2019 года вступил в силу приговор суда в виде лишения свободы пятерым лицам, причастным к нападению на активистку.

В декабре 2018 года генпрокурор Луценко сообщил, что правоохранительные органы объявили подозрение Алексею Левину (Москаленко) как участнику подготовки и организации нападения на Гандзюк. По его словам, Левин имеет криминальное прошлое, а после совершения преступления покинул территорию Украины и разыскивается. В январе 2019 года СБУ объявила Левина в розыск. Согласно опубликованной информации, он исчез 19 августа 2018 года.

В феврале 2019 года председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявлено о подозрении в организации убийства Гандзюк. 15 февраля Шевченковский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 марта с правом внесения залога в размере 2 млн 497 тыс. грн. В тот же день он вышел из СИЗО после внесения залога.