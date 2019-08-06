Рева пока не решил, чем будет заниматься после завершения работы в Кабмине

Министр социальной политики Украины Андрей Рева пока не принял окончательного решения, чем будет заниматься после завершения работы в правительстве.

"У меня есть несколько предложений относительно дальнейшей работы. Но я еще не принял окончательного решения", - сказал Рева в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

На уточняющий вопрос, являются ли данные предложения из частного, муниципального или государственного секторов, министр ответил, что "предложения есть от всех секторов".