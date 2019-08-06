Политика

15:41 06.08.2019

Порошенко всегда пересекал границу в полном соответствии с законом - пресс-служба "Евросолидарности"

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Порошенко всегда пересекал границу в полном соответствии с законом - пресс-служба "Евросолидарности"

Пятый президент Украины Петр Порошенко всегда полностью соблюдал украинское законодательство при пересечении государственной границы, включая и его поездку на Мальдивы в 2018г, заявляют в пресс-службе партии "Европейская солидарность".

"Во всех случаях, когда Петр Порошенко пересекал государственную границу, он делал это в полном соответствии с законом. Это так же касается и вылета на Мальдивы в начале 2018 года", - говорится в заявлении, размещенном на сайте полсилы во вторник днем, в связи с сообщением Госбюро расследований о том, что оно расследует возможные факты организации незаконной переправки через госграницу экс-президента.

Также в пресс-службе "Европейской солидарности" обращают внимание на то, что "по сложившейся традиции, первым новость об очередном "расследовании" сообщил (экс-замглавы администрации президента времен Виктора Януковича, юрист Андрей - ИФ) Портнов и уже потом ее послушно пережевала пресс-служба ГБР".

Также в "Евросолидарности" отреагировали на заявление Портнова о якобы возбужденных против Порошенко уголовных делах в Панаме.

"Относительно заявлений господина Портнова о якобы возбужденных против Петра Порошенко уголовных делах в Панаме, пресс-служба уполномочена заявить, что у Порошенко нет компаний в этой стране", - говорится в заявлении.

При этом в пресс-службе политсилы напомнили, что статья 385 Уголовного кодекса Панамы предусматривает ответственность за ложь под присягой.

"Такая же ответственность - за ложное сообщение о преступлении - существует и в Украине. То, что в целом выглядит как информационный троллинг и спам со стороны Портнова, - на самом деле уголовное преступление, за которое рано или поздно Портнов будет отвечать и в Украине, и в Панаме. Равно как и за раскрытие тайны данных предварительного расследования, которым экс-заместитель главы администрации Януковича систематически занимается при попустительстве "арендованных" им следователей ГБР", - отмечается в заявлении.

Теги: #европейская_солидарность #порошенко #граница
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