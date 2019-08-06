"Слуга народа" набрала меньше всего голосов на выборах в Луганской области

Партия "Слуга народа" набрала меньше всего голосов на досрочных парламентских выборах в Луганской области.

Так, по данным ЦИК, Луганская область стала единственным регионом, где ни по партийным спискам, ни по мажоритарке "Слуга народа" не смогла выиграть по всем округам.

Как известно, в Луганской области победила команда действующего нардепа Сергея Шахова.

Согласно официальным результатам, Луганщина проголосовала за Сергея Шахова и трех членов его команды. Так, в округе №107 с центром в Лисичанске победил Александр Сухов, в округе №112 с центром в Рубежном выиграл Сергей Вельможный. В округе №113 с центром в Сватово победил Александр Лукашев. В округе №114 с центром в Станице Луганской первое место занял народный депутат Сергей Шахов.

"В этом плане Луганщина сломала все стереотипы: люди пошли не за только созданным партийным брендом, а отдали предпочтение кандидатам, которые уже несколько лет целенаправленно работали на местах", - отмечает политолог Андрей Багинский.