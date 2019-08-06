Политика

14:50 06.08.2019

Экс-гендиректор УФС может возглавить комитет ВР по вопросам соцполитики и пенсионного обеспечения

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Экс-гендиректор УФС может возглавить комитет ВР по вопросам соцполитики и пенсионного обеспечения

Экс-гендиректор Украинской федерации страхования (УФС) Галина Третьякова может возглавить комитет ВР по вопросам социальной политики и пенсионного обеспечения.

Как сообщила она агентству "Интерфакс-Украина", "это предварительные назначение, все решит зал".

Как сообщалось, Третьякова проходит в ВР по списку партии "Слуга народа". Ранее на своей странице в Facebook она отмечала, что участие в выборах - это ее собственное желание. По ее словам, государство использует государственное страхование гораздо больше, чем личное - в соотношении 1-2% к 98-99%. "И я к этому отношусь как к любому государственному монополисту, который мешает развитию частной инициативы, а именно - регуляция должна стать не менее чем в частном секторе, разгосударствление - как можно скорее", - подчеркивает Третьякова.

По ее словам, регулирование со стороны государства должно заключаться в недопуске недобросовестных владельцев и менеджеров в сектор сбережений людей, а также в пруденциальный надзор. Кроме того, должна быть создана организация рассмотрения жалоб людей на финучреждения. На этом фоне рынок сбережений в банках, страховщиков и в секторе пенсионного обеспечения должен стать защищенным на одном уровне - не менее 500-800 тыс. грн.

Теги: #верховная_рада #кадры #третьякова
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