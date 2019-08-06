Политика

13:25 06.08.2019

ЦИК приняла протокол об итогах голосования в последнем мажоритарном округе на выборах в Раду – от окружкома №210 Черниговской обл.

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ЦИК приняла протокол об итогах голосования в последнем мажоритарном округе на выборах в Раду – от окружкома №210 Черниговской обл.

Во вторник после перерыва Центральная избирательная комиссия продолжила свою работу в режиме заседания, в ходе которого приняла протокол окружной избирательной комиссии (ОИК) об итогах голосования на внеочередных парламентских выборах в одномандатном избирательном округе № 210 (Черниговская обл.) с пометкой "Уточненный".

"ЦИК приняла протокол окружной избирательной комиссии об итогах голосования в одномандатном избирательном округе №210 на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019г с пометкой "Уточненный", который указанная комиссия составила после повторного подсчета голосов избирателей на 33 избирательных участках этого округа во исполнение решения суда", - сообщает во вторник днем пресс-служба Центризбиркома.

Теги: #цик #протокол #выборы
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