ЦИК приняла протокол об итогах голосования в последнем мажоритарном округе на выборах в Раду – от окружкома №210 Черниговской обл.

Во вторник после перерыва Центральная избирательная комиссия продолжила свою работу в режиме заседания, в ходе которого приняла протокол окружной избирательной комиссии (ОИК) об итогах голосования на внеочередных парламентских выборах в одномандатном избирательном округе № 210 (Черниговская обл.) с пометкой "Уточненный".

"ЦИК приняла протокол окружной избирательной комиссии об итогах голосования в одномандатном избирательном округе №210 на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019г с пометкой "Уточненный", который указанная комиссия составила после повторного подсчета голосов избирателей на 33 избирательных участках этого округа во исполнение решения суда", - сообщает во вторник днем пресс-служба Центризбиркома.