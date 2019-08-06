Политика

12:51 06.08.2019

Военный атташе при посольстве Швейцарии в Украине посетил район ООС на Донбассе

1 мин читать
Военный атташе при посольстве Швейцарии в Украине посетил район ООС на Донбассе

Военный атташе при посольстве Швейцарской Конфедерации в Украине полковник Урса Сульсер побывал район проведения операции Объединенных сил на Донбассе, где ознакомился с работой контрольных пунктов въезда-выезда в пределах Донецкой и Луганской областей, посетил один из военных госпиталей и встретился с руководством Луганской областной государственной администрации.

"Во время визита военный атташе побывал на КПВВ "Золотое", где был проинформирован об особенностях работы всех контрольных пунктов въезда-выезда в пределах Донецкой и Луганской областей, порядке пересечения линии разграничения различными категориями граждан", - сообщается во вторник на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

Кроме того, полковник Сульсер посетил один из военных госпиталей в районе проведения операции Объединенных сил.

"Иностранный гость ознакомился с организационной структурой системы медицинского обеспечения ООС, алгоритмом и особенностями оказания медицинской помощи украинским военным", - информируют в пресс-центре.

Также, говорится в сообщении, военный атташе при посольстве Швейцарии провел встречу с руководством Луганской областной государственной администрации, представителями неправительственной организации "Восток SOS", сотрудниками Службы безопасности Украины и представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Теги: #швейцария #оос #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:50 06.08.2019
Четверо бойцов ВСУ погибли на Донбассе с начала суток из-за обстрелов боевиков

Четверо бойцов ВСУ погибли на Донбассе с начала суток из-за обстрелов боевиков

12:35 06.08.2019
Более 800 лиц, разыскиваемых Интерполом, задержали украинские пограничники с начала года

Более 800 лиц, разыскиваемых Интерполом, задержали украинские пограничники с начала года

12:05 06.08.2019
В ближайшие дни в Украине потеплеет, во многих областях ожидаются кратковременные дожди, местами грозы

В ближайшие дни в Украине потеплеет, во многих областях ожидаются кратковременные дожди, местами грозы

10:16 06.08.2019
Среди тем переговоров Зеленского в Турции сотрудничество в оборонной промышленности

Среди тем переговоров Зеленского в Турции сотрудничество в оборонной промышленности

08:48 06.08.2019
В Киеве обнаружен и уничтожен взрывоопасный предмет времен Второй мировой войны - ГСЧС

В Киеве обнаружен и уничтожен взрывоопасный предмет времен Второй мировой войны - ГСЧС

08:46 06.08.2019
В Украине сохранится высокий уровень пожарной опасности – ГСЧС

В Украине сохранится высокий уровень пожарной опасности – ГСЧС

08:13 06.08.2019
Днепровский городской совет намерен в суде доказать законность решения о подорожание проезда в электротранспорте до 6 грн

Днепровский городской совет намерен в суде доказать законность решения о подорожание проезда в электротранспорте до 6 грн

07:15 06.08.2019
За прошедшие сутки боевики совершили 3 обстрела позиций Объединенных сил, один украинский военнослужащий получил ранения – штаб ООС

За прошедшие сутки боевики совершили 3 обстрела позиций Объединенных сил, один украинский военнослужащий получил ранения – штаб ООС

06:59 06.08.2019
Гуманитарную помощь от ООН предоставят жителям 52 населенных пунктов на востоке Украины

Гуманитарную помощь от ООН предоставят жителям 52 населенных пунктов на востоке Украины

03:15 06.08.2019
Украина и США подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам поиска военнопленных и пропавших без вести - посольство

Украина и США подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам поиска военнопленных и пропавших без вести - посольство

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЦИК приняла протокол об итогах голосования в последнем мажоритарном округе на выборах в Раду – от окружкома №210 Черниговской обл.

ГБР сообщает, что расследует незаконную переправку Порошенко на Мальдивы по поддельным документам

Windrose в 2019г будет выполнять президентские рейсы за 35,1 млн грн

Среди тем переговоров Зеленского в Турции сотрудничество в оборонной промышленности

Генсек НАТО считает "соперничество великих держав" одной из главных угроз безопасности альянса и его союзников

ПОСЛЕДНЕЕ

ЦИК приняла протокол об итогах голосования в последнем мажоритарном округе на выборах в Раду – от окружкома №210 Черниговской обл.

США будут противостоять одностороннему вторжению Турции в Сирию - глава Пентагона

ГБР сообщает, что расследует незаконную переправку Порошенко на Мальдивы по поддельным документам

В ЕС не сомневаются, что Джонсон готов выйти из ЕС без соглашения с Брюсселем

Windrose в 2019г будет выполнять президентские рейсы за 35,1 млн грн

Литва вслед за Эстонией добивается от Брюсселя непризнания паспортов РФ, выданных жителям ОРДЛО

Генсек НАТО считает "соперничество великих держав" одной из главных угроз безопасности альянса и его союзников

Британия объявила об участии в морской коалиции США в Персидском заливе

Раде предстоит сформировать механизмы парламентского контроля над внешней политикой Украины – Яременко

Последствия Brexit без соглашения будут особенно серьезными для Великобритании, заявляют в ЕК

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА