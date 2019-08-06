США будут противостоять одностороннему вторжению Турции в Сирию - глава Пентагона

США намерены предотвратить одностороннюю военную операцию Турции на севере Сирии, сообщает во вторник агентство Associated Press со ссылкой на главу Пентагона Марка Эспера.

"Мы намерены предотвратить односторонние вторжения, которые негативно скажутся на взаимных интересах, которые разделяют США, Турция и Сирийские демократические силы на севере Сирии", - заявил Эспер журналистам, направляясь в Японию.

Такое заявления он сделал на фоне недавних высказываний президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Турция начнет новую антитеррористическую операцию в Сирии, а ее целью является восток реки Евфрат.

Эспер подчеркнул, что США пытаются выработать механизм, который бы рассеял опасения Турции по поводу происходящего в районе сирийской границы.

В Турции в минувший понедельник прошла встреча представителей военных кругов двух стран. Она была посвящена созданию зоны безопасности на севере Сирии. Эспер не стал сообщать журналистам, был ли достигнут на встрече какой-либо прогресс.

Шеф Пентагона заметил, что США не намерены прекращать поддержку Сирийских демократических сил, состоящих в значительной степени из курдских бойцов Отрядов народной самообороны, которые Турция считает террористическими организациями.

Для США Сирийские демократические силы были партнером в борьбе с террористической организацией ИГ (запрещена в РФ), они захватили и удерживают в заключении тысячи боевиков. США опасаются, что в случае вторжения Турции на территорию Сирии боевики могут освободиться, отмечает AP.

Спор из-за курдов все больше ослабляет отношения между США и Турцией, отмечает AP. Ранее США решили исключить Турцию из программы по истребителям-бомбардировщикам F-35 за покупку российских систем ПВО С-400.

США и Турция уже несколько месяцев обсуждают вопрос создания зоны безопасности на севере Сирии.

Турция, желающая защитить свои границы от курдских отрядов народной самообороны, которых в Анкаре считают террористическими, хочет, чтобы зона безопасности уходила на десятки километров вглубь территории Сирии. Кроме того, Турция настаивает на том, чтобы все силы отрядов народной самообороны вывели из этой зоны, а их объекты разрушили.

В Вашингтоне в свою очередь считают, что зона безопасности должна занимать не более 10 км, и в ней не должны на постоянной основе присутствовать турецкие войска.