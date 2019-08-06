Windrose в 2019г будет выполнять президентские рейсы за 35,1 млн грн

Авиакомпания Windrose ("Роза Ветров") будет осуществлять литерные перевозки на среднемагистральных направлениях и предоставлять услуги по резервированию для государственного авиационного предприятия "Украина".

Согласно информации в системе ProZorro, срок поставки услуг - до 31 декабря 2019 года.

Контракт стоимостью 35,1 млн грн заключен по итогам переговорной процедуры. Оплата - по факту предоставления услуг в течение 20 рабочих дней. Источник финансирования - средства ГП "Украина" на 2019 год.

Windrose основана в 2003 году. Основным направлением деятельности является организация и выполнение чартерных, корпоративных, туристических и VIP-рейсов.

Парк компании насчитывает семь самолетов Airbus (c учетом возвращаемого лизингодателю): четыре самолета Airbus-321, два - Airbus-320, один – дальнемагистральный Airbus-330.

По утверждению некоторых СМИ, авиакомпания Windrose входит в сферу влияния финансово-промышленной группы "Приват", совладельцем которой является Игорь Коломойский. В то же время официально такая информация не подтверждена. В Государственном реестре юрлиц учредителями компании значатся ООО "Райдел" (Киев), ООО "Феста", "Ренли" (Днепр) и две кипрские компании Bregenzer Limited и Perfekciy Ltd.