Политика

10:58 06.08.2019

Литва вслед за Эстонией добивается от Брюсселя непризнания паспортов РФ, выданных жителям ОРДЛО

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Литва вслед за Эстонией добивается от Брюсселя непризнания паспортов РФ, выданных жителям ОРДЛО

Литовские дипломаты стремятся к тому, чтобы российские паспорта, выдаваемые в упрощенном порядке жителям восточной Украины, не признавались в Евросоюзе, если этого добиться не удастся, то будут предприняты односторонние меры, сообщило министерство иностранных дел республики.

"В данный момент мы активно работаем над координированным ответом, на уровне ЕС, на продолжающиеся нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины, включая незаконно выдаваемые Российской Федерацией документы жителям Украины на временно оккупированных Россией Донецкой и Луганской областях Украины", - говорится в ответе, предоставленном BNS.

МИД Литвы отмечает, что настрой не признавать такие паспорта не раз декларировался в различных международных форматах.

"В данный момент в Брюсселе ведутся дискуссии, в которых государства-члены вместе с ведомствами ЕС ищут способы, как реализовать технически скоординированную и единую политику ЕС по непризнанию таких паспортов", - сообщает министерство.

"Мы придерживаемся позиции о том, что когда Еврокомиссия утвердит соответствующие вехи, все члены ЕС на основе общего подхода и едино не признают эти паспорта. Если не удастся прийти к общему согласию, будут введены односторонние меры", - отмечают в МИД.

Ранее сообщалось, что МИД Эстонии 5 августа принял решение не признавать паспорта Российской Федерации, выданные жителям Донецкой и Луганской областей после 24 апреля в случае, если жители этих областей не были ранее гражданами России.

Глава МИД Урмас Рейнсалу убежден в том, что и другие страны ЕС, а также вся международная общественность примет такие же решения. "Наш долг - продолжить поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины", - добавил Рейнсалу.

Эстония ранее приняла решение о непризнании паспортов граждан РФ, выданных жителям Крыма и Севастополя после 18 марта 2014 года при условии, что обладатель паспорта ранее не был гражданином России.

Теги: #рф #гражданство #литва #ордло #эстония
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