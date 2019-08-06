Политика

10:16 06.08.2019

Среди тем переговоров Зеленского в Турции сотрудничество в оборонной промышленности

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Среди тем переговоров Зеленского в Турции сотрудничество в оборонной промышленности

Ключевыми темами переговоров президента Украины Владимира Зеленского в Турции будут культурные отношения, диаспорное сотрудничество, дипломатия и безопасность, а также оборонная промышленность, сообщает интернет-издание "Европейская правда" со ссылкой на турецкий портал QHA.

Стороны надеются договориться о дальнейших совместных шагах в оборонной промышленности, ведь уже имеют высокий уровень сотрудничества в развитии ВМС Украины и Турции, в сфере беспилотных летательных аппаратов, ракетных комплексов, самолетов и другой техники, говорится в материале.

"Известно, что президент Украины Владимир Зеленский настроен решить инфраструктурную проблему страны. Приводя примеры из дорожной системы Турции. Это повышает достижения турецких подрядчиков. Этот вопрос будет рассматриваться на двусторонних переговорах", - говорится в материале на QHA.

Обсуждать будут также проблемы, связанные с российской оккупацией Крыма.

Национальный лидер крымских татар, народный депутат Мустафа Джемилев, который будет сопровождать президента в Турции, сказал: "Будем продолжать обсуждение углубления стратегического партнерства, увеличения торгового оборота наших стран. Реализация торговых отношений, документ на стадии подписания".

Зеленского в качестве почетного гостя пригласили на ежегодную встречу турецких послов. "Такое приглашение - лучшее выражение уважения и доверия, проявленное к иностранному государственному деятелю, а также хорошая возможность для дружественной Украины выразить себя в мире", - пишет QHA.

Как сообщалось, Зеленский 7-8 августа будет находиться с визитом в Турции, где встретится с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и Вселенским патриархом Варфоломеем.

Теги: #зеленский #турция #украина
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