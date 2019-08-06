Политика

09:32 06.08.2019

Британия объявила об участии в морской коалиции США в Персидском заливе

1 мин читать
Британия объявила об участии в морской коалиции США в Персидском заливе

Глава оборонного ведомства Великобритании Бен Уоллес заявил о присоединении страны к морской коалиции под эгидой США, направленной на защиту безопасного судоходства в Персидском заливе, сообщает в понедельник британская газета Daily Mirror.

"Великобритания намерена защитить судоходство от незаконных угроз и по этой причине присоединилась к новой морской миссии в Персидском заливе", - приводит издание слова министра.

После того, как иранцы захватили британский танкер в Ормузском проливе, США предложили ряду стран создать коалицию для обеспечения безопасности судоходства в регионе. Как сообщалось, против участия в такой коалиции выступили Германия и Франция. Бельгия и Нидерланды хотя и не ответили открыто, также не проявили энтузиазма. Великобритания уже направила в этот район два эсминца, которые сопровождают британские коммерческие суда.

19 июля Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом.

Инцидент с судном Stena Impero произошел после того как власти Гибралтара - заморской территории Великобритании - 4 июля задержали танкер Grace 1, команду которого подозревают в поставках иранской нефти в Сирию в обход санкций ЕС.

Теги: #персидский_залив #сша
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:18 06.08.2019
Китай примет контрмеры, если США разместят ракеты среднего радиуса действия в Индо-Тихоокеанском регионе - МИД КНР

Китай примет контрмеры, если США разместят ракеты среднего радиуса действия в Индо-Тихоокеанском регионе - МИД КНР

05:40 06.08.2019
Трамп подписал указ, блокирующий имущество правительства Венесуэлы в США

Трамп подписал указ, блокирующий имущество правительства Венесуэлы в США

03:15 06.08.2019
Украина и США подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам поиска военнопленных и пропавших без вести - посольство

Украина и США подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам поиска военнопленных и пропавших без вести - посольство

01:50 06.08.2019
США следят за развитием ситуации с северокорейскими запусками

США следят за развитием ситуации с северокорейскими запусками

19:49 05.08.2019
Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до 21

Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до 21

18:26 05.08.2019
Трамп распорядился ужесточить наказание за преступления на почве ненависти и карать их смертью

Трамп распорядился ужесточить наказание за преступления на почве ненависти и карать их смертью

14:23 05.08.2019
Украина просит США продать больше комплексов Javelin - Тейлор

Украина просит США продать больше комплексов Javelin - Тейлор

10:46 05.08.2019
Китайское правительство распорядилось приостановить закупки американской сельхозпродукции

Китайское правительство распорядилось приостановить закупки американской сельхозпродукции

09:51 05.08.2019
Новый пакет санкций США против РФ вступит в силу 26 августа

Новый пакет санкций США против РФ вступит в силу 26 августа

09:26 05.08.2019
Трамп приказал приспустить флаги из-за гибели 29 человек в ходе массовой стрельбы

Трамп приказал приспустить флаги из-за гибели 29 человек в ходе массовой стрельбы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Джемилев будет сопровождать Зеленского во время визита в Турцию

Эстония отказалась признавать паспорта РФ, выданные жителям Донецка и Луганска

В "Слуге народа" считают целесообразным продвижение интересов Украины в ПАСЕ без акцента на присутствие там РФ

Зеленский 7-8 августа посетит Турцию, где встретится с Эрдоганом и Вселенским патриархом

Новый пакет санкций США против РФ вступит в силу 26 августа

ПОСЛЕДНЕЕ

Раде предстоит сформировать механизмы парламентского контроля над внешней политикой Украины – Яременко

Последствия Brexit без соглашения будут особенно серьезными для Великобритании, заявляют в ЕК

ОПЗЖ выступает за создание в Раде комитета по комплексному решению проблем Донбасса

Джемилев будет сопровождать Зеленского во время визита в Турцию

Эстония отказалась признавать паспорта РФ, выданные жителям Донецка и Луганска

В "Слуге народа" считают целесообразным продвижение интересов Украины в ПАСЕ без акцента на присутствие там РФ

Зеленский 7-8 августа посетит Турцию, где встретится с Эрдоганом и Вселенским патриархом

Законопроект об упорядочивании подсудности дел ВАКС нужно принять до начала работы этого суда, заявляют в "Слуге народа"

В "Слуге народа" намерены программно отслеживать аномалии при голосованиях в Раде для избежания подкупа нардепов

ЦИК объявила результаты выборов в Раду по партийным спискам

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА