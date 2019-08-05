Раде предстоит сформировать механизмы парламентского контроля над внешней политикой Украины – Яременко

Участие Верховной Рады в обсуждении кандидатур перед назначением послов не является самоцелью, необходимо сформировать механизмы парламентского контроля над внешней политикой государства, считает будущий народный депутат от партии "Слуга народа", дипломат Богдан Яременко.

"Это не самоцель – участие парламентского комитета в назначении послов, или даже в обсуждении. Цель – это создать эффективный парламентский контроль над внешней политикой", - сказал Яременко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Дипломат отметил, что в Украине не полностью оформлено законодательное поле в сфере внешней политики. "У нас есть закон об основах внешней и внутренней политики, мы могли бы подумать над законом об основах внешней политики отдельно", - сказал он.

Яременко сообщил, что, по предварительной договоренности представителей "Слуги народа", в Верховной Раде намерены провести парламентские слушания о внешней политике. По его словам, этот вопрос обсудили с представителями офиса президента Украины и руководством Министерством иностранных дел. "В рамках слушаний сделать это процессом дискуссий, аргументаций и так далее, выработать общее большое видение внешней политики", - пояснил он.

Дипломат добавил, что дискуссии в парламенте лягут в основу законопроекта об основах внешней политики.

"Посмотрим, какие есть проблемы во внешней политике, каких инструментов не хватает, что нужно изменить, включительно с системой финансирования, потому что сейчас во внешней политике мы финансируем институции, то есть зарплаты и содержание посольств, а не направления работы. У нас, например, нет финансирования сдерживания российской агрессии", – сказал он.

Кроме того, по словам Яременко, необходимо решить проблемы консульского обслуживания украинцев.

"В рамках этой дискуссии возникнет вопрос парламентского контроля над внешней политикой, в том числе, возможно, какое-то участие в обсуждении – не назначении, это делает президент – кандидатур послов", - подчеркнул он.

Он считает хорошей идее прохождение будущих послов через слушания в парламенте, однако отмечает, что лишь обсуждением кандидатур послов не должна ограничиваться роль Верховной Рады.

"Если мы хотим понимать, что происходит с внешней политикой, нам нужно принимать участие не только в их обсуждении, но принимать отчеты, например, за половину периода отбытого в стране, по результатам, чтобы в парламенте институционно сохранялась память о внешней политике. Сейчас этого нет", - сказал Яременко.