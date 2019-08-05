Политика

15:38 05.08.2019

ОПЗЖ выступает за создание в Раде комитета по комплексному решению проблем Донбасса

1 мин читать
ОПЗЖ выступает за создание в Раде комитета по комплексному решению проблем Донбасса

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" поддерживает инициативу создания в Верховной Раде ІХ созыва профильного комитета по вопросам комплексного решения проблем Донецкой и Луганской областей.

Таким образом в партии призывают поддержать зарегистрированную на сайте парламента петицию "О создании комитета Верховной Рады Украины по вопросам реинтеграции и восстановления мира на Донбассе".

"Деятельность профильного комитета Верховной Рады будет способствовать координации работы различных органов власти, местных администраций с тем, чтобы содействовать реинтеграции временно неподконтрольных территорий, наладить восстановление пострадавшего от боевых действий региона и обеспечить первоочередные потребности его жителей. Мы готовы активно включиться в работу этого комитета и делегировать своего представителя в его руководство", - говорится в заявлении партии.

В "Оппозиционной платформе – За жизнь" отметили, что избиратели ждут мирного урегулирования вооруженного конфликта и восстановления мира в Украине.

Согласно объявленным Центральной избирательной комиссией результатам внеочередных выборов в Верховную Раду в многомандатном избирательном округе (по спискам партий), ОПЗЖ получает 37 мандатов в парламенте.

Теги: #опзж #донбасс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:08 05.08.2019
Эстония отказалась признавать паспорта РФ, выданные жителям Донецка и Луганска

Эстония отказалась признавать паспорта РФ, выданные жителям Донецка и Луганска

19:27 04.08.2019
Боевики в воскресенье четыре раза нарушили режим тишины в зоне ООС, украинские военные не пострадали

Боевики в воскресенье четыре раза нарушили режим тишины в зоне ООС, украинские военные не пострадали

15:27 02.08.2019
Волкер не исключает, что Трамп примет предложение об участии в переговорах по Донбассу

Волкер не исключает, что Трамп примет предложение об участии в переговорах по Донбассу

13:24 02.08.2019
Боевики с полуночи дважды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

Боевики с полуночи дважды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

04:22 02.08.2019
В ОПЗЖ заявили о якобы намерениях команды Зеленского распродать Украину "с молотка"

В ОПЗЖ заявили о якобы намерениях команды Зеленского распродать Украину "с молотка"

12:16 01.08.2019
Единичные случаи нарушения перемирия на Донбассе пока нельзя назвать срывом договоренностей, политические спекуляции на этой теме неуместны

Единичные случаи нарушения перемирия на Донбассе пока нельзя назвать срывом договоренностей, политические спекуляции на этой теме неуместны

19:45 31.07.2019
С 21 июля, за время перемирия на Донбассе, не было жертв среди гражданских

С 21 июля, за время перемирия на Донбассе, не было жертв среди гражданских

19:12 31.07.2019
ТКГ договорилась о начале разминирования прилегающих к мосту в Станице Луганской территорий с 1 августа – пресс-секретарь Кучмы

ТКГ договорилась о начале разминирования прилегающих к мосту в Станице Луганской территорий с 1 августа – пресс-секретарь Кучмы

20:16 30.07.2019
Безсмертный: Украине было бы выгодно расширение "нормандского" формата до "будапештского"

Безсмертный: Украине было бы выгодно расширение "нормандского" формата до "будапештского"

13:25 30.07.2019
Боевики один раз нарушили "режим тишины" на Донбассе с начала суток

Боевики один раз нарушили "режим тишины" на Донбассе с начала суток

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Джемилев будет сопровождать Зеленского во время визита в Турцию

Эстония отказалась признавать паспорта РФ, выданные жителям Донецка и Луганска

В "Слуге народа" считают целесообразным продвижение интересов Украины в ПАСЕ без акцента на присутствие там РФ

Зеленский 7-8 августа посетит Турцию, где встретится с Эрдоганом и Вселенским патриархом

Новый пакет санкций США против РФ вступит в силу 26 августа

ПОСЛЕДНЕЕ

Последствия Brexit без соглашения будут особенно серьезными для Великобритании, заявляют в ЕК

Джемилев будет сопровождать Зеленского во время визита в Турцию

В "Слуге народа" считают целесообразным продвижение интересов Украины в ПАСЕ без акцента на присутствие там РФ

Зеленский 7-8 августа посетит Турцию, где встретится с Эрдоганом и Вселенским патриархом

Новый пакет санкций США против РФ вступит в силу 26 августа

Законопроект об упорядочивании подсудности дел ВАКС нужно принять до начала работы этого суда, заявляют в "Слуге народа"

В "Слуге народа" намерены программно отслеживать аномалии при голосованиях в Раде для избежания подкупа нардепов

ЦИК объявила результаты выборов в Раду по партийным спискам

Встреча представителей МИД "нормандского формата" ожидается в конце августа во Франции - Зеленский

"Слуга народа" определилась с главой фракции, его замами и кандидатурами на руководителей комитетов Рады

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА