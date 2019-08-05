ОПЗЖ выступает за создание в Раде комитета по комплексному решению проблем Донбасса

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" поддерживает инициативу создания в Верховной Раде ІХ созыва профильного комитета по вопросам комплексного решения проблем Донецкой и Луганской областей.

Таким образом в партии призывают поддержать зарегистрированную на сайте парламента петицию "О создании комитета Верховной Рады Украины по вопросам реинтеграции и восстановления мира на Донбассе".

"Деятельность профильного комитета Верховной Рады будет способствовать координации работы различных органов власти, местных администраций с тем, чтобы содействовать реинтеграции временно неподконтрольных территорий, наладить восстановление пострадавшего от боевых действий региона и обеспечить первоочередные потребности его жителей. Мы готовы активно включиться в работу этого комитета и делегировать своего представителя в его руководство", - говорится в заявлении партии.

В "Оппозиционной платформе – За жизнь" отметили, что избиратели ждут мирного урегулирования вооруженного конфликта и восстановления мира в Украине.

Согласно объявленным Центральной избирательной комиссией результатам внеочередных выборов в Верховную Раду в многомандатном избирательном округе (по спискам партий), ОПЗЖ получает 37 мандатов в парламенте.