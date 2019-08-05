Политика

14:08 05.08.2019

Эстония отказалась признавать паспорта РФ, выданные жителям Донецка и Луганска

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Эстония отказалась признавать паспорта РФ, выданные жителям Донецка и Луганска

Министерство иностранных дел Эстонии заявило в понедельник, что приняло решение не признавать паспорта Российской Федерации, выданные жителям Донецкой и Луганской областей после 24 апреля в случае, если жители этих областей не были ранее гражданами России.

Как отметила пресс-служба МИД, "решение вступает в силу немедленно".

"Решение эстонской стороны является ответом на подписанный в апреле нынешнего года президентом Российской Федерации указ о предоставлении жителям Донецкой и Луганской областей российского гражданства в упрощенном порядке", - заявил глава МИД Урмас Рейнсалу.

Он подчеркнул, что сегодняшнее решение выражает принципиальное осуждение подобных действий со стороны России.

В мае этого года Рейнсалу на встрече совета Европейского Союза по зарубежным делам призвал резко отреагировать на действия России в Украине. "Как Европейский Союз мы должны последовательно все вместе отстаивать территориальную целостность и суверенитет Украины, - приводит BNS слова Рейнсалу. - Провокационное решение России относительно возможности в упрощенном порядке предоставлять жителям Украины российское гражданство ясно показывает, что Россия не собирается выполнять Минские договоренности".

20 июня Европейский Совет выразил серьезную озабоченность действиями России и выразил готовность рассмотреть вопрос о непризнании этих паспортов.

"Я убежден, что и другие страны ЕС, а также вся международная общественность примет такие же решения. Наш долг - продолжить поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины", - добавил в понедельник Рейнсалу.

Эстония ранее приняла решение не признавать паспорта Российской Федерации, выданные жителям Крыма и Севастополя после 18 марта 2014 года при условии, что обладатель паспорта ранее не был гражданином России.

Решение о непризнании паспортов относится к компетенции самих стран ЕС.

Рассматривая ходатайства граждан России о визах, Эстония исходит из единых правил ЕС и из соглашения между Россией и Евросоюзом о взаимном упрощении выдачи виз.

Теги: #рф #паспортизация #эстония #донбасс
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