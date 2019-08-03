"Слуга народа" определилась с кандидатурами на должности руководителей комитетов Рады

Четвертый номер избирательного списка "Слуги народа", предприниматель и волонтер Давид Арахамия будет предложен на должность главы будущей фракции "Слуги народа в Верховной Раде, будущие кандидаты от партии также определились с кандидатурами на руководителей парламентских комитетов.

"Арахамия предлагается на главу фракции", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службы "Слуги народа".

Во фракции будут также 15 заместителей главы.

В "Слуге народа" уже также определились с кандидатурами на руководителей парламентских комитетов.

В частности, на главу комитет по иностранным делам будет предложен Богдан Яременко, а на главу комитета по евроинтеграции - Мария Мезенцева.

Оппозиции планируют отдать комитет по правам человека, который предлагается сделать "в более расширенном формате", и свободы слова.