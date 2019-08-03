Политика

17:02 03.08.2019

Арахамия может возглавить фракцию "Слуги народа" в Верховной Раде

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Арахамия может возглавить фракцию "Слуги народа" в Верховной Раде

Фракция партии "Слуга народа" может выбрать своим председателем Давида Арахамию.

"Политическая партия "Слуга народа" будет предлагать на должность председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, на должность первого заместителя председателя Верховной Рады – Стефанчука, на должность главы фракции – Давида Арахамию", - сказал будущий народный депутат от партии "Слуга народа" Василий Мокан в интервью телеканалу "Наш".

Арахамия был четвертым в списках партии "Слуга народа" на выборах в Верховную Раду.

Арахамия в 2014-2017 годах возглавлял Совет волонтеров при Министерстве обороны Украины, а в конце июня 2019 года был назначен секретарем Национального инвестиционного совета при президенте Украины.

Теги: #рада #слуга_народа #арахамия
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