Политика

16:38 03.08.2019

ЦИК составила акты об отсутствии ряда документов с четырех участковых комиссий округа №50 в Покровске

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ЦИК составила акты об отсутствии ряда документов с четырех участковых комиссий округа №50 в Покровске

полномоченные представители Центральной избирательной комиссии получили пакеты с избирательными документам участковых избирательных комиссий (УИК) одномандатного избирательного округа (ОИО) №50 в Покровске (Донецкая область).

Как сообщила ЦИК на своей странице в соцсети Фейсбук, в пакетах избирательных документов участков № 141065, 140787, 140756 отсутствуют контрольные талоны, а в пакете документов УИК участка № 140773 – список избирателей.

Вместе с тем, в 10 пакетах избирательных документов участков № 140760, 140762, 140766, 140767, 140769, 140771, 140774, 140775, 140782, 140784 присутствует вся документация.

Составлен протокол о передаче документации, а также акты об отсутствии материалов.

"В настоящее время начинается процесс транспортировки избирательных документов в ЦИК", - отмечено в сообщении.

Как сообщалось, в субботу утром авиация МВД доставила представителей ЦИК в Покровск (избирательный округ №50).

Накануне ЦИК установила бездействие окружной избирательной комиссии одномандатного избирательно округа № 50 по нетранспортировке в ЦИК протокола об итогах голосования с пометкой "Уточненный" и другой избирательной документации.

Окружная избирательная комиссия также не провела повторный подсчет голосов на избирательных участках 141065, 140756, 140787 этого округа во исполнение решений судов.

ЦИК определила, что полномочия ОИК № 50 по установлению итогов голосования в одномандатном избирательном округе №50 на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 осуществляет Центральная избирательная комиссия.

По факту невыполнения членами ОИК № 50 решение суда Покровским отделом полиции ГУНП в Донецкой области в единый реестр досудебных расследований внесены сведения о событии с признаками уголовного преступления предусмотренного ст. 382 (невыполнение судебного решения) Уголовного кодекса Украины.

А настоящее время на сайте ЦИК содержится информация о том, что кандидат в народные депутаты от партии "Оппозиционный блок" Руслан Требушкин получил 30,29% голосов избирателей, а самовыдвиженец Андрей Аксенов – 29,97%.

Теги: #донецкая_область #цик #выборы
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