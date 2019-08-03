В "Слуге народа" считают целесообразным введение уголовной ответственности за сепаратные переговоры с представителями РФ

Будущий народный депутат от партии "Слуга народа", дипломат Богдан Яременко выступает за введение уголовной ответственности за переговоры с представителями страны-агрессора (Российской Федерации) не уполномоченными на это Украиной лицами.

"Не знаю, буду ли я иметь поддержку своих коллег. Но я точно предложу изменения в Уголовный кодекс о ведении сепаратных переговоров без надлежащих полномочий государства. Воюющая страна. Мы должны навести порядок", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что "Слуга народа" выступает за сокращение влияния государства на разные сферы жизни общества, "но там, где государство есть - это внешняя политика и оборона, оно должно действовать очень четко, жёстко и уверено".

Яременко избран в Верховную Раду по мажоритарному округу №215 в Киеве.

Ранее партия "Голос" выступила с инициативой ввести уголовную ответственность за сепаратные переговоры с представителями страны-агрессора после переговоров лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым о поставках газа.

В "Голосе" предлагают ввести наказание за такие переговоры в виде лишения свободы на срок 13-15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.