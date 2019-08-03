Политика

15:01 03.08.2019

В "Слуге народа" считают целесообразным введение уголовной ответственности за сепаратные переговоры с представителями РФ

1 мин читать
В "Слуге народа" считают целесообразным введение уголовной ответственности за сепаратные переговоры с представителями РФ

Будущий народный депутат от партии "Слуга народа", дипломат Богдан Яременко выступает за введение уголовной ответственности за переговоры с представителями страны-агрессора (Российской Федерации) не уполномоченными на это Украиной лицами.

"Не знаю, буду ли я иметь поддержку своих коллег. Но я точно предложу изменения в Уголовный кодекс о ведении сепаратных переговоров без надлежащих полномочий государства. Воюющая страна. Мы должны навести порядок", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что "Слуга народа" выступает за сокращение влияния государства на разные сферы жизни общества, "но там, где государство есть - это внешняя политика и оборона, оно должно действовать очень четко, жёстко и уверено".

Яременко избран в Верховную Раду по мажоритарному округу №215 в Киеве.

Ранее партия "Голос" выступила с инициативой ввести уголовную ответственность за сепаратные переговоры с представителями страны-агрессора после переговоров лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым о поставках газа.

В "Голосе" предлагают ввести наказание за такие переговоры в виде лишения свободы на срок 13-15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

Теги: #ответственность #сепаратизм #слуга_народа #яременко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:44 03.08.2019
Разумков: "Слуга народа" предложит назначить меня председателем Рады

Разумков: "Слуга народа" предложит назначить меня председателем Рады

14:39 03.08.2019
У "Слуги народа" есть некоторые кандидатуры на должности в новом Кабмине, полный перечень будет к началу работы Рады - Разумков

У "Слуги народа" есть некоторые кандидатуры на должности в новом Кабмине, полный перечень будет к началу работы Рады - Разумков

14:32 03.08.2019
Зеленский обсуждал с будущими депутатами от "Слуги народа" и кадровые вопросы в Раде - Разумков

Зеленский обсуждал с будущими депутатами от "Слуги народа" и кадровые вопросы в Раде - Разумков

14:19 03.08.2019
Зеленский надеется на эффективность работы нардепов от "Слуги народа" и обещает "серьезный разговор" в случае нарушений

Зеленский надеется на эффективность работы нардепов от "Слуги народа" и обещает "серьезный разговор" в случае нарушений

14:17 03.08.2019
"Слуга народа" предложит Стефанчука на пост первого вице-спикера Рады - Разумков

"Слуга народа" предложит Стефанчука на пост первого вице-спикера Рады - Разумков

13:47 03.08.2019
Зеленский в Трускавце проводит встречу с депутатами партии "Слуга народа"

Зеленский в Трускавце проводит встречу с депутатами партии "Слуга народа"

15:08 30.07.2019
"Слуга народа" и "Партия Шария" имеют наивысшую поддержку у самых молодых избирателей, "Оппозиционный блок" среди пенсионеров – Национальный экзит-пол

"Слуга народа" и "Партия Шария" имеют наивысшую поддержку у самых молодых избирателей, "Оппозиционный блок" среди пенсионеров – Национальный экзит-пол

15:04 30.07.2019
"Слуга народа" и "Партия Шария" имеют наивысшую поддержку у самых молодых избирателей, "Оппозиционный блок" среди пенсионеров

"Слуга народа" и "Партия Шария" имеют наивысшую поддержку у самых молодых избирателей, "Оппозиционный блок" среди пенсионеров

13:16 29.07.2019
Глава таможенной службы Нефьодов стал одним из лекторов "Слуги народа"

Глава таможенной службы Нефьодов стал одним из лекторов "Слуги народа"

16:38 26.07.2019
"Слуга народа" и ее будущие депутаты не ведут никаких консультаций с депутатами Госдумы и другими представителями власти РФ, заявляют в партии

"Слуга народа" и ее будущие депутаты не ведут никаких консультаций с депутатами Госдумы и другими представителями власти РФ, заявляют в партии

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Разумков: "Слуга народа" предложит назначить меня председателем Рады

У "Слуги народа" есть некоторые кандидатуры на должности в новом Кабмине, полный перечень будет к началу работы Рады - Разумков

Зеленский дал понять, что не видит манипуляций в истории с заявлением Богдана об увольнении

Зеленский надеется на эффективность работы нардепов от "Слуги народа" и обещает "серьезный разговор" в случае нарушений

"Слуга народа" предложит Стефанчука на пост первого вице-спикера Рады - Разумков

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский пока не готов назвать дату его послания к Раде

ЦИК признала избранными уже 191 нардепа-мажоритарщика

Зеленский заверяет, что никогда не прибегал к услугам лоббистов и в будущем не намерен это делать

Зеленский дал понять, что не видит манипуляций в истории с заявлением Богдана об увольнении

Пересчет голосов на округе во Львовской области подтвердил победу кандидата от "Евросолидарности" - депутат

Документацию избирательного округа №50 в Покровске доставят в Киев члены ЦИК на авиации МВД

Данилюк отмечает актуальность решения вопроса энергобезопасности, особенно в контексте подготовки к отопительному сезону

Секретарь СНБО: основой повестки дня визита Зеленского в США будет безопасность

В переговорах между Украиной и РФ по транзиту газа не может быть "третьих сил" - Данилюк

Секретарь СНБО считает, что переговоры с РФ по новому контракту о транзите газа пройдут после формирования нового Кабмина

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА