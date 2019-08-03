Зеленский пока не готов назвать дату его послания к Раде

Президент Украины Владимир Зеленский пока не знает, когда он обратится к Верховной Раде нового созыва с ежегодным посланием.

"Послание? Не знаю. Не помню даты, честно. Мы ещё не знаем даже, когда будет первое заседание", - сказал Зеленский журналистам в субботу в Трускавце, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

Отвечая на уточняющий вопрос, планируется ли послание на первом заседании парламента нового созыва, Зеленский сказал: "Что-то будет".

Согласно статье 106 Конституции Украины, президент обращается с ежегодными и внеочередными посланиями к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины.