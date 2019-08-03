Зеленский заверяет, что никогда не прибегал к услугам лоббистов и в будущем не намерен это делать

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что не нуждается в услугах лоббистов, никогда их не использовал и не собирается изменять этому принципу.

"Я никогда никем не пользовался, мне не нужно лобби: вы знаете прекрасно, какое доверие ко мне людей... Я никогда не встречался ни с одним лоббистом, ни с одним посредником, никого об этом не просил... Я этого не делал, мне это не нужно, я никому ни копейки не платил, и этого не может быть никогда", - сказал Зеленский журналистам в субботу в Трускавце.