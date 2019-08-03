Политика

14:39 03.08.2019

У "Слуги народа" есть некоторые кандидатуры на должности в новом Кабмине, полный перечень будет к началу работы Рады - Разумков

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У "Слуги народа" есть некоторые кандидатуры на должности в новом Кабмине, полный перечень будет к началу работы Рады - Разумков

Партия "Слуга народа" сформирует полный перечень претендентов на должности в новом Кабинете Министров Украины к началу работы Верховной Рады IX созыва, сообщил глава политической силы, первый номер избирательного списка "Слуги народа" Дмитрий Разумков.

"На должности в правительстве у нас есть некоторые предложения. Но пока о них рано говорить. Думаю, что это произойдет немного позже. Для этого нужно будет поработать партии в другой атмосфере всё-таки. И, я думаю, что на первые дни деятельности Верховной Рады мы выйдем с полным перечнем предложений на все должности - как премьер-министра, так и (членов - ИФ) будущего правительства", - сказал Разумков журналистам в Трускавце в субботу.

Теги: #разумков #кадры #слуга_народа #кабмин
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