"Слуга народа" предложит Стефанчука на пост первого вице-спикера Рады - Разумков

Партия "Слуга народа" предложит на пост первого заместителя Верховной Рады представителя президента в Верховной Раде Руслана Стефанчука, сообщил председатель партии Дмитрий Разумков.

"Партия "Слуга народ" на должность первого вице-спикера будет предлагать Руслана Алексеевича Стефанчука", - сказал Разумков в Трускавце а субботу, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" о кандидатуре на должность первого вице-спикера.

По словам Разумкова, помимо претендентов на должности в президиуме парламента, у "Слуги народа" есть некоторые кадровые предложения по руководству комитетами Верховной Рады.