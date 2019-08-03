"Слуга народа" предложит Стефанчука на пост первого вице-спикера Рады - Разумков
Партия "Слуга народа" предложит на пост первого заместителя Верховной Рады представителя президента в Верховной Раде Руслана Стефанчука, сообщил председатель партии Дмитрий Разумков.
"Партия "Слуга народ" на должность первого вице-спикера будет предлагать Руслана Алексеевича Стефанчука", - сказал Разумков в Трускавце а субботу, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" о кандидатуре на должность первого вице-спикера.
По словам Разумкова, помимо претендентов на должности в президиуме парламента, у "Слуги народа" есть некоторые кадровые предложения по руководству комитетами Верховной Рады.