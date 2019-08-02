Политика

19:43 02.08.2019

Данилюк отмечает актуальность решения вопроса энергобезопасности, особенно в контексте подготовки к отопительному сезону

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Данилюк отмечает актуальность решения вопроса энергобезопасности, особенно в контексте подготовки к отопительному сезону

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк указывает на приоритетность решения вопроса энергетической безопасности, в частности в газоснабжении ввиду подготовки к новому отопительному сезону.

"Мы должны этот вопрос решить, и здесь не может быть полумер", - сказал Данилюк на заседании экспертной группы по вопросам защиты интересов в энергетической сфере по актуальным угрозам национальной безопасности Украины в газовой сфере, сообщила пресс-служба СНБО в пятницу.

По информации пресс-службы, участники заседания рассмотрели актуальные угрозы национальной безопасности Украины в газовой сфере и вопросы разграничения видов деятельности НАК "Нафтогаз Украины" (анбандлинг).

Теги: #энергобезопасность #данилюк #отопительный_сезон
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