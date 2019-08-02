Политика

19:32 02.08.2019

Секретарь СНБО: основой повестки дня визита Зеленского в США будет безопасность

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Секретарь СНБО: основой повестки дня визита Зеленского в США будет безопасность

Вопросы безопасности станут основой повестки дня визита президента Украины Владимира Зеленского в США, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.

"Вопрос безопасности - это где-то 80% всей нашей повестки дня с США. Это очень важно и будет в будущем во время встречи лидеров основой, по сути, этих переговоров", - сказал Данилюк в эфире радио "НВ" в пятницу.

Он отметил, что на данный момент проходит работа Министерства иностранных дел Украины над датами визита.

Комментируя цель своего визита в США, Данилюк отметил: "Там у меня была четкая цель - мы наработали новую повестку дня сотрудничества в сфере безопасности между США и Украиной".

Секретарь СНБО также сообщил о достижении договоренности с американскими партнерами о предоставлении помощи в сфере кибербезопасности, не уточнив при этом детали.

Теги: #сша #зеленский #поездка
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