В переговорах между Украиной и РФ по транзиту газа не может быть "третьих сил" - Данилюк

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что посредничество главы политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в переговорах с РФ о транзите газа через территорию Украины не предусмотрено.

"Переговоры проходят между двумя компаниями - НАК "Нафтогаз" и "Газпром", а также между правительствами. Миссия для каких-то третьих сил, тем более политических сил, не предусмотрена и не может быть", - сказал Данилюк в эфире радио "НВ" в пятницу, отвечая на вопрос о возможном посредничестве в переговорах, в частности, политика Виктора Медведчука.