Разрушенный наводнениями мост через реку Чечва в Ивано-Франковской области будет восстановлен до конца года – Зеленский

После 14 августа начнется восстановление разрушенного наводнениями моста через реку Чечва в Калушском районе, который соединяет деревни Долгое-Калушское и Пийло, сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Ивано-Франковскую область в пятницу.

"Деньги нашли. 14 августа откроются возможности на 25 млн грн. Новый глава областной государственной администрации заверил, что до конца года этот мост будет восстановлен. Это очень быстро", - цитирует главу государства его пресс-служба.

Новоназначенный глава Ивано-Франковской ОГА Денис Шмыгаль отметил, что выделение средств согласовал правительственный комитет. Ожидается, что 14 августа Кабинет министров Украины примет окончательное решение по этому вопросу. После поступления финансирования начнутся работы.