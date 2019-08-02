Политика

15:51 02.08.2019

Зеленский в Ивано-Франковске призвал местных чиновников активнее заниматься вопросами строительства дорог и развития региона Украинских Карпат

1 мин читать
Зеленский в Ивано-Франковске призвал местных чиновников активнее заниматься вопросами строительства дорог и развития региона Украинских Карпат

Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Ивано-Франковскую область призвал народных депутатов, которые победили на внеочередных выборах в парламент по мажоритарным округам, помогать со средствами для строительства автодорог, и обратился к местным чиновникам с просьбой ежедневно уделять внимание проблемам развития региона.

"Если вы не будете ходить, задавать вопросы, встречаться – не только с президентом, ехать в Киев, пока сами не начнем стучать во все двери, ежедневно говорить о проблемах, ничего в стране не построится. Поэтому и вы здесь, и я. Давайте работать", - подчеркнул он в пятницу на совещании по вопросам развития региона.

Президент отметил, что вопрос строительства дорог не является его компетенцией, но он вынужден уделять этому внимание.

В то же время Зеленский добавил, что новый глава Ивано-Франковской облгосадминистрации Денис Шмыгаль подготовит план решения проблемы строительства дорог в регионе.

Президент также призвал представителей местных громад перед тем, как просить о помощи с выделением средств из государственного бюджета для реализации инфраструктурных проектов, предоставлять соответствующие проекты со сметой.

Теги: #зеленский #ивано_франковская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:37 02.08.2019
Посол ФРГ в Украине на встрече с Данилюком выразила поддержку начатым командой Зеленского реформам

Посол ФРГ в Украине на встрече с Данилюком выразила поддержку начатым командой Зеленского реформам

13:17 02.08.2019
Зеленский назначил Шмыгаля новым главой Ивано-Франковской обладминистрации

Зеленский назначил Шмыгаля новым главой Ивано-Франковской обладминистрации

13:15 02.08.2019
В Ивано-Франковске через полтора года должен быть хороший международный аэропорт - Зеленский

В Ивано-Франковске через полтора года должен быть хороший международный аэропорт - Зеленский

12:38 02.08.2019
Зеленский в Ивано-Франковске подтвердил, что Богдан написал заявление на увольнение, президент его пока не подписывал

Зеленский в Ивано-Франковске подтвердил, что Богдан написал заявление на увольнение, президент его пока не подписывал

11:00 02.08.2019
Зеленский посетит Ивано-Франковскую область и представит нового главу обладминистрации в пятницу

Зеленский посетит Ивано-Франковскую область и представит нового главу обладминистрации в пятницу

16:57 01.08.2019
Зеленский и премьер Индии Моди договорились об обмене визитами в ближайшее время

Зеленский и премьер Индии Моди договорились об обмене визитами в ближайшее время

15:53 01.08.2019
Зеленский уволил начальника УСБУ в Запорожской области Хилько

Зеленский уволил начальника УСБУ в Запорожской области Хилько

13:21 01.08.2019
Зеленский назначил Борзова руководителем Госуправления делами

Зеленский назначил Борзова руководителем Госуправления делами

18:43 31.07.2019
Отопительный сезон в Смеле сорван не будет - Зеленский

Отопительный сезон в Смеле сорван не будет - Зеленский

18:38 31.07.2019
Зеленский призвал ускорить ремонт и строительство автодорог в Черкасской области

Зеленский призвал ускорить ремонт и строительство автодорог в Черкасской области

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский в Ивано-Франковске подтвердил, что Богдан написал заявление на увольнение, президент его пока не подписывал

Помпео объявил об официальном выходе США из ДРСМД, возложил вину на Россию

В ОПЗЖ заявили о якобы намерениях команды Зеленского распродать Украину "с молотка"

Разумков прокомментировал заявление Богдана об отставке

Зеленский назначил Борзова руководителем Госуправления делами

ПОСЛЕДНЕЕ

Крах ДРСМД угрожает безопасности Европы - МИД Британии

Волкер не исключает, что Трамп примет предложение об участии в переговорах по Донбассу

Шестой апелляционный админсуд примет решение, из-за которого ЦИК не сможет огласить результаты выборов в 210 округе на Черниговщине

Лукашенко поручает ускорить согласование с Россией программы углубления интеграции

Глава МИД ФРГ возложил на Россию ответственность за прекращение ДРСМД

ЕС призывает не допустить новой гонки вооружений из-за прекращения действия ДРСМД

НАТО взвешенно отреагирует на прекращение действия ДРСМД

Помпео объявил об официальном выходе США из ДРСМД, возложил вину на Россию

Консерваторы едва не лишились большинства в британском парламенте

Разумков считает шуткой заявление Богдана об отставке

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА