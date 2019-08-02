Крах ДРСМД угрожает безопасности Европы - МИД Британии

В столицах европейских государств опасаются угрозы со стороны российских ракетных систем после прекращения действия Договора о сокращении ракет средней и меньшей дальности, сообщил в пятницу глава МИД Британии Доминик Рааб.

"Россия привела ДРСМД к краху, тайно разрабатывая и размещая нарушающую договор ракетную систему, мощь которой может быть нацелена на столицы Европы. Игнорирование международных правил угрожает европейской системе безопасности", - написал Рааб в своем Twitter после выступления генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга на пресс-конференции в пятницу.

Рааб подчеркнул, что Великобритания поддерживает заявление НАТО о том, что ответственность за крах ДРСМД полностью лежит на России.

Ранее в пятницу МИД РФ и госдеп США заявили об официальном прекращении действия ДРСМД.