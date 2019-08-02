Политика

15:37 02.08.2019

Крах ДРСМД угрожает безопасности Европы - МИД Британии

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Крах ДРСМД угрожает безопасности Европы - МИД Британии

В столицах европейских государств опасаются угрозы со стороны российских ракетных систем после прекращения действия Договора о сокращении ракет средней и меньшей дальности, сообщил в пятницу глава МИД Британии Доминик Рааб.

"Россия привела ДРСМД к краху, тайно разрабатывая и размещая нарушающую договор ракетную систему, мощь которой может быть нацелена на столицы Европы. Игнорирование международных правил угрожает европейской системе безопасности", - написал Рааб в своем Twitter после выступления генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга на пресс-конференции в пятницу.

Рааб подчеркнул, что Великобритания поддерживает заявление НАТО о том, что ответственность за крах ДРСМД полностью лежит на России.

Ранее в пятницу МИД РФ и госдеп США заявили об официальном прекращении действия ДРСМД.

Теги: #великобритания #ес #дрсмд
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