Политика

15:27 02.08.2019

Волкер не исключает, что Трамп примет предложение об участии в переговорах по Донбассу

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Волкер не исключает, что Трамп примет предложение об участии в переговорах по Донбассу

Спецпредставитель США по переговорам по Украине Курт Волкер не исключил возможность, что президент США Дональд Трамп примет предложение об участии в переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе, если РФ будет настроена прекратить конфликт.

"Если будут признаки того, что она настроена серьезно и готова реально прекратить конфликт, я уверен, для президента Трампа это очень важно. Формат имеет меньшее значение, чем наполнение. Но если бы встреча была полезной, мы, безусловно, рассмотрели бы такой вариант. И если бы был создан новый формат, куда были бы вовлечены США и кто-то еще, например Великобритания, Франция, Германия, мы тоже готовы поддержать такие встречи", - сказал Волкер в интервью изданию"Тиждень.ua", опубликованном в пятницу.

В то же время, дипломат выразил сомнение, что сторонам переговоров удалось бы на долгое время поддерживать "высшую степень вовлечения", как это происходит в рамках "нормандской четверки" - уровень президента или Госсекретаря.

При этом спецпредставитель США также выступил за прямой контакт президентов Украины и РФ. "Установление непосредственного контакта между президентами Украины и России, между их представителями, чтобы договориться о дальнейшем развитии событий - это верный способ добиться положительного результата", - уверен Волкер.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 8 июля предложил президенту РФ Владимиру Путину провести переговоры с лидерами стран-подписантов Будапештского меморандума и стран "нормандского формата" в Минске, где проходят заседания трехсторонней контактной группы.

"Хочу обратиться к президенту РФ Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Обсудим, чей Крым, кого там нет на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую: я, Вы, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон", - сказал он в своем обращении.

Теги: #переговоры #волкер #сша #украина #рф #трамп #донбасс
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