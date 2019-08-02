Глава МИД ФРГ возложил на Россию ответственность за прекращение ДРСМД

Глава МИД ФРГ Хайко Маас считает, что ответственность за прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) лежит на России.

"Ответственность за это несет Россия, уже несколько лет ведутся активные дебаты о том, нарушила ли Россия этот договор. Эти дебаты вел уже президент Обама (ИФ - экс-президент США Барак Обама), так что это не тема Дональда Трампа", - заявил Маас в пятницу в интервью радиостанции "Дойчландфунк".

По словам Мааса, Россия вначале указала, что не разрабатывает ракет, "потом сообщила, что все-таки разрабатывает, но такие, которые летают не очень далеко".

"Это было не очень правдоподобно", - сказал он.