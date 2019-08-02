Политика

14:20 02.08.2019

ЕС призывает не допустить новой гонки вооружений из-за прекращения действия ДРСМД

1 мин читать
ЕС призывает не допустить новой гонки вооружений из-за прекращения действия ДРСМД

Европейский союз неоднократно подтверждал важность договора о ракетах средней и меньшей дальности, заявил официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Карлос Мартин Руис де Гордехуэла.

"В течение последних 30 лет ДРСМД вносил значительный вклад в европейскую и международную безопасность, а также в международную стабильность. Около 3 тыс. ракет были удалены с европейской территории и уничтожены под контролем", - сказал пресс-секретарь в пятницу на брифинге в Брюсселе.

Он отметил, что 2 августа вступило в силу решение о выходе США из ДРСМД, тогда как Россия прекратила его выполнять. "ЕС неоднократно призывал РФ принимать во внимание серьезную обеспокоенность, связанную с неисполнением этого договора", - заявил представитель ЕК.

В ЕС, по его словам, хотели бы продолжения действия договора РСМД. "Нужно проявлять осторожность, нельзя ввергнуться в новую гонку вооружений после значительного сокращения арсеналов по окончании "холодной войны", - добавил Гордехуэла.

Он также заявил, что ЕС призывал Россию пересмотреть свой ядерный арсенал - стратегический и нестратегический, развернутый и неразвернутый.

"Мы желаем скорейшего и активного диалога по договору СНВ-III после 2021 года и по другим аспектам контроля над вооружениями", - подчеркнул представитель ЕК.

Теги: #дрсмд #ес
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:05 02.08.2019
НАТО взвешенно отреагирует на прекращение действия ДРСМД

НАТО взвешенно отреагирует на прекращение действия ДРСМД

12:33 02.08.2019
Помпео объявил об официальном выходе США из ДРСМД, возложил вину на Россию

Помпео объявил об официальном выходе США из ДРСМД, возложил вину на Россию

12:07 02.08.2019
Розничные продажи в еврозоне в июне выросли рекордными темпами за полтора года

Розничные продажи в еврозоне в июне выросли рекордными темпами за полтора года

12:06 02.08.2019
Министры финансов ЕС выбирают кандидата на пост главы МВФ

Министры финансов ЕС выбирают кандидата на пост главы МВФ

18:56 01.08.2019
В ЕС вступили в силу новые правила по прекурсорам взрывчатки и по противодействию финансированию терроризма

В ЕС вступили в силу новые правила по прекурсорам взрывчатки и по противодействию финансированию терроризма

15:54 01.08.2019
Британская экономика сможет выдержать Brexit без соглашения с ЕС

Британская экономика сможет выдержать Brexit без соглашения с ЕС

15:41 01.08.2019
Трехсторонние переговоры по транзиту газа запланированы на 16 сентября

Трехсторонние переговоры по транзиту газа запланированы на 16 сентября

12:32 01.08.2019
Европейские фондовые рынки меняются разнонаправленно, заявления главы ФРС разочаровали инвесторов

Европейские фондовые рынки меняются разнонаправленно, заявления главы ФРС разочаровали инвесторов

12:16 30.07.2019
Сводный индекс доверия в еврозоне в июле снизился до минимума с марта 2016г

Сводный индекс доверия в еврозоне в июле снизился до минимума с марта 2016г

11:32 30.07.2019
Более 300 курсантов-пограничников отбыли для усиления охраны госграницы Украины с ЕС

Более 300 курсантов-пограничников отбыли для усиления охраны госграницы Украины с ЕС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский в Ивано-Франковске подтвердил, что Богдан написал заявление на увольнение, президент его пока не подписывал

Помпео объявил об официальном выходе США из ДРСМД, возложил вину на Россию

В ОПЗЖ заявили о якобы намерениях команды Зеленского распродать Украину "с молотка"

Разумков прокомментировал заявление Богдана об отставке

Зеленский назначил Борзова руководителем Госуправления делами

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский в Ивано-Франковске подтвердил, что Богдан написал заявление на увольнение, президент его пока не подписывал

Зеленский посетит Ивано-Франковскую область и представит нового главу обладминистрации в пятницу

Консерваторы едва не лишились большинства в британском парламенте

Разумков считает шуткой заявление Богдана об отставке

Мустафа Найем назвал отставку Богдана "жирной уткой"

Администрация Трампа планирует сократить военное присутствие США в Афганистане до 8-9 тыс. человек

В ОПЗЖ заявили о якобы намерениях команды Зеленского распродать Украину "с молотка"

Разумков прокомментировал заявление Богдана об отставке

Посол Великобритании Джудит Гоф завершает свою 4-хлетнюю работу в Украине

Зеленский и премьер Индии Моди договорились об обмене визитами в ближайшее время

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА