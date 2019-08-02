Политика

13:05 02.08.2019

НАТО взвешенно отреагирует на прекращение действия ДРСМД

1 мин читать
НАТО взвешенно отреагирует на прекращение действия ДРСМД

НАТО взвешенно отреагирует на прекращение действия ДРСМД - СтолтенбергБрюссель. 2 августа. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя в пятницу окончание действия ДРСМД, высказал мнение, что ответственность за это несет только Россия.

"Сегодня ДРСМД прекращает существование. Лишь Россия несет ответственность за гибель ДРСМД. НАТО отреагирует взвешенно и ответственно, и продолжит обеспечивать надежное сдерживание и оборону", - написал Столтенберг в своем Twiter.

Ранее в пятницу МИД РФ и госдеп США заявили об официальном прекращении действия ДРСМД.

Теги: #дрсмд #столтенберг #нато
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:33 02.08.2019
Помпео объявил об официальном выходе США из ДРСМД, возложил вину на Россию

Помпео объявил об официальном выходе США из ДРСМД, возложил вину на Россию

03:34 01.08.2019
Столтенберг приедет в начале октября в Тбилиси обсуждать вопросы безопасности на Черном море

Столтенберг приедет в начале октября в Тбилиси обсуждать вопросы безопасности на Черном море

17:27 27.07.2019
В Минобороны заявляют, что решение Окружного админсуда ставит под угрозу развитие системы питания в ВСУ по стандартам НАТО

В Минобороны заявляют, что решение Окружного админсуда ставит под угрозу развитие системы питания в ВСУ по стандартам НАТО

05:19 27.07.2019
В учениях "Agile Spirit 2019" в Грузии примут участие свыше 3 тысяч военных стран НАТО и партнеров альянса

В учениях "Agile Spirit 2019" в Грузии примут участие свыше 3 тысяч военных стран НАТО и партнеров альянса

18:02 24.07.2019
ССО ВСУ в ближайшие годы откажутся от советского вооружения и амуниции, продолжат интегрироваться в систему безопасности НАТО

ССО ВСУ в ближайшие годы откажутся от советского вооружения и амуниции, продолжат интегрироваться в систему безопасности НАТО

14:50 24.07.2019
Послы G7, ЕС и НАТО готовы поддерживать реализацию задекларированной Зеленским программы реформ – встреча с президентом

Послы G7, ЕС и НАТО готовы поддерживать реализацию задекларированной Зеленским программы реформ – встреча с президентом

15:52 22.07.2019
Голови делегацій ПА НАТО і ПА ОБСЄ задоволені роботою ЦВК на позачергових виборах до ВР

Голови делегацій ПА НАТО і ПА ОБСЄ задоволені роботою ЦВК на позачергових виборах до ВР

15:51 22.07.2019
ПА НАТО готова сотрудничать с Радой нового созыва и будет помогать Украине в евроинтеграции – глава делегации

ПА НАТО готова сотрудничать с Радой нового созыва и будет помогать Украине в евроинтеграции – глава делегации

09:55 20.07.2019
Эксперты НАТО ознакомились в районе проведения ООС с различными аспектами коммуникации военных и местного населения

Эксперты НАТО ознакомились в районе проведения ООС с различными аспектами коммуникации военных и местного населения

17:01 18.07.2019
Баку готов расширить военное сотрудничество с Киевом - министр обороны Азербайджана

Баку готов расширить военное сотрудничество с Киевом - министр обороны Азербайджана

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский в Ивано-Франковске подтвердил, что Богдан написал заявление на увольнение, президент его пока не подписывал

Помпео объявил об официальном выходе США из ДРСМД, возложил вину на Россию

В ОПЗЖ заявили о якобы намерениях команды Зеленского распродать Украину "с молотка"

Разумков прокомментировал заявление Богдана об отставке

Зеленский назначил Борзова руководителем Госуправления делами

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский в Ивано-Франковске подтвердил, что Богдан написал заявление на увольнение, президент его пока не подписывал

Зеленский посетит Ивано-Франковскую область и представит нового главу обладминистрации в пятницу

Консерваторы едва не лишились большинства в британском парламенте

Разумков считает шуткой заявление Богдана об отставке

Мустафа Найем назвал отставку Богдана "жирной уткой"

Администрация Трампа планирует сократить военное присутствие США в Афганистане до 8-9 тыс. человек

В ОПЗЖ заявили о якобы намерениях команды Зеленского распродать Украину "с молотка"

Разумков прокомментировал заявление Богдана об отставке

Посол Великобритании Джудит Гоф завершает свою 4-хлетнюю работу в Украине

Зеленский и премьер Индии Моди договорились об обмене визитами в ближайшее время

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА