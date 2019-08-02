Политика

12:33 02.08.2019

Помпео объявил об официальном выходе США из ДРСМД, возложил вину на Россию

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Помпео объявил об официальном выходе США из ДРСМД, возложил вину на Россию

США 2 августа официально прекращают участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), и вина за это полностью лежит на России, заявил в пятницу госсекретарь США Майк Помпео.

"2 февраля 2019 года США дали России шесть месяцев на то, чтобы вернуться к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Россия отказалась, так что договор прекращает действие сегодня. США не могут быть участником договора, когда другие его нарушают. Россия несет полную ответственность за это", - написал Помпео на странице в Twitter.

Договор между СССР и США был подписан в Вашингтоне 8 декабря 1987 года, напомнил МИД в сообщении, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее сообщил "Интерфаксу", что никаких дополнительных процедур для прекращения действия ДРСМД не требуется, 2 августа он просто "уйдет в историю".

ДРСМД вступил в силу 1 июня 1988 г. и положил конец ракетному кризису в Европе, который разразился в результате размещения на континенте советских ракет и американских "Першингов". Документ предусматривал ликвидацию целого класса ракет: он запрещал сторонам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.

Через 30 лет после вступления договора в силу - 20 октября 2018 года - президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из ДРСМД в связи с тем, что Россия якобы нарушает его положения.

4 декабря госсекретарь США Майк Помпео потребовал от Москвы в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, которая по своим параметрам, как утверждали в Вашингтоне, нарушала договор. В дальнейшем Штаты ужесточили это требование, настаивая только на верифицируемом уничтожении ракеты.

Россия отвергла обвинения американской стороны, выдвинув встречные претензии к США. Тогда администрация США объявила о приостановке участия в ДРСМД 2 февраля и пообещала через шесть месяцев выйти из договора, если Россия не вернется к его соблюдению.

3 июля президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД. В конце июля советник по нацбезопасности президента США Джон Болтон подтвердил, что США выйдут из ДРСМД 2 августа.

Теги: #дрсмд #рф #помпео #сша
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