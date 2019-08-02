Политика

11:00 02.08.2019

Зеленский посетит Ивано-Франковскую область и представит нового главу обладминистрации в пятницу

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Зеленский посетит Ивано-Франковскую область и представит нового главу обладминистрации в пятницу

Президент Украины Владимир Зеленский будет находиться с рабочей поездкой в Ивано-Франковской области в пятницу, 2 августа.

Как сообщается на официальном сайте главы государства, Зеленский примет участие в совещаниях по реконструкции терминала и инфраструктуры аэропорта в областном центре и развитию региона Украинских Карпат.

Также глава государства осмотрит один из разрушенных наводнениями мостов и примет участие в совещании по их восстановлению.

Кроме того, Зеленский представит нового главу областной государственной администрации.

Как сообщалось, 11 июня Зеленский уволил 15 глав областных государственных администраций, в том числе Ивано-Франковской, и в тот же день назначил временно исполняющего обязанности главы этой обладминистрации Марию Савку.

В начале июля Зеленский заявил, что назначит одного из кандидатов на пост главы Львовской областной государственной администрации Дениса Шмыгаля на должность главы Ивано-Франковской обладминистрации. 27 июля Кабмин согласовал это назначение.

Денис Шмыгаль, 1975 г. рождения, львовянин. В январе 2018 года он стал директором Бурштынской ТЭС (ПАО ДТЭК "Западэнерго"). До этого занимал должность главы департамента экономического развития, торговли и промышленности Львовской обладминистрации, был заместителем начальника Главного управления Миндоходов во Львовской области.

Теги: #планы #ивано_франковская_область #зеленский
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