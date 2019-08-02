Политика

10:37 02.08.2019

Консерваторы едва не лишились большинства в британском парламенте

1 мин читать
Консерваторы едва не лишились большинства в британском парламенте

После довыборов в Палату общин парламента Великобритании Консервативная партия потеряла двух депутатов и сократила свое большинство до одного человека, сообщила в пятницу BBC News.

Либерал-демократы победили консерваторов в избирательном округе Брекон и Радноршир в Уэльсе. Потеря произошла на фоне вступления в должность нового премьер-министра от консерваторов Бориса Джонсона.

Правящая коалиция под началом консерваторов насчитывает 320 человек, оппозиция - 319 человек. С таким раскладом сил сторонникам сохранения Великобритании в Евросоюзе будет проще отстаивать свою позицию.

Евросоюз и Великобритания ведут долгие переговоры о расставании, пытаясь сделать его как можно мягче. Борис Джонсон - сторонник "жесткого" выхода из ЕС, который должен состояться не позднее 31 октября этого года.

Теги: #великобритания #консерваторы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:37 02.08.2019
Гарвард почти в 2,5 раза обошел Стэнфорд по количеству сверхбогатых выпускников

Гарвард почти в 2,5 раза обошел Стэнфорд по количеству сверхбогатых выпускников

18:05 01.08.2019
В британской армии появится подразделение для борьбы с хакерами и онлайн-пропагандой

В британской армии появится подразделение для борьбы с хакерами и онлайн-пропагандой

17:24 01.08.2019
Посол Великобритании Джудит Гоф завершает свою 4-хлетнюю работу в Украине

Посол Великобритании Джудит Гоф завершает свою 4-хлетнюю работу в Украине

15:54 01.08.2019
Британская экономика сможет выдержать Brexit без соглашения с ЕС

Британская экономика сможет выдержать Brexit без соглашения с ЕС

10:34 01.08.2019
Лондонская фондовая биржа покупает Refinitiv за $27 млрд

Лондонская фондовая биржа покупает Refinitiv за $27 млрд

16:27 30.07.2019
Джонсон пообещал ирландскому премьеру в связи с Brexit не ужесточать пограничный режим между Северной Ирландией и Ирландией

Джонсон пообещал ирландскому премьеру в связи с Brexit не ужесточать пограничный режим между Северной Ирландией и Ирландией

11:44 30.07.2019
Глава британской генкомпании Centrica уходит в отставку после первого за 4 года снижения дивидендов

Глава британской генкомпании Centrica уходит в отставку после первого за 4 года снижения дивидендов

18:43 29.07.2019
Джонсон рассчитывает, что ЕС согласится на новые условия Лондона относительно сделки по Brexit

Джонсон рассчитывает, что ЕС согласится на новые условия Лондона относительно сделки по Brexit

16:46 29.07.2019
Фунт рухнул до двухлетнего минимума на опасениях "жесткого Brexit"

Фунт рухнул до двухлетнего минимума на опасениях "жесткого Brexit"

13:29 29.07.2019
Концерн PSA грозится закрыть завод в Великобритании в случае его убыточности из-за Brexit

Концерн PSA грозится закрыть завод в Великобритании в случае его убыточности из-за Brexit

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В ОПЗЖ заявили о якобы намерениях команды Зеленского распродать Украину "с молотка"

Разумков прокомментировал заявление Богдана об отставке

Зеленский назначил Борзова руководителем Госуправления делами

Слипачук надеется, что ЦИК подведет окончательные итоги результатов выборов в Раду до 5 августа

Апелляционный суд отменил решение первой инстанции о пересчете голосов на "округе Пашинского"

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский посетит Ивано-Франковскую область и представит нового главу обладминистрации в пятницу

Разумков считает шуткой заявление Богдана об отставке

Мустафа Найем назвал отставку Богдана "жирной уткой"

Администрация Трампа планирует сократить военное присутствие США в Афганистане до 8-9 тыс. человек

В ОПЗЖ заявили о якобы намерениях команды Зеленского распродать Украину "с молотка"

Разумков прокомментировал заявление Богдана об отставке

Зеленский и премьер Индии Моди договорились об обмене визитами в ближайшее время

Зеленский уволил начальника УСБУ в Запорожской области Хилько

Розенко не намерен оставаться в стороне политической жизни после завершения работы в правительстве

Трехсторонние переговоры по транзиту газа запланированы на 16 сентября

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА