Политика

00:23 02.08.2019

Разумков прокомментировал заявление Богдана об отставке

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Разумков прокомментировал заявление Богдана об отставке

Председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков утверждает, что ему ничего не известно о якобы отставке Андрея Богдана с должности главы Офиса президента, передает "Радио Свобода".

"Я сам только что из новостей узнал. Ничего об этом не знаю", - сказал Разумков.

Один из новоизбранных депутатов от "Слуги народа", просивший не называть его имени, высказал мнение, что Богдан просто пошутил.

"Это похоже на шутку, прочитайте заявление до конца", - сказал он.

Как сообщалось, глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности по собственному желанию.

Теги: #заявление #отставка #украина #богдан #разумков
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