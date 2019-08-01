Посол Великобритании Джудит Гоф завершает свою 4-хлетнюю работу в Украине

Посол Великобритании в Украине Джудит Гофф в ближайшие дни завершит свою каденцию.

"Спасибо Украина, за четыре ярких года! Я многому научилась, и имела честь познакомиться и сотрудничать со многими впечатляющими людьми. Я особенно благодарна своей удивительной команде. Мне очень грустно уезжать, но это не прощание ... до встречи!", - написала Гофф в своем аккаунте в соцсети Твиттер в четверг.

Дипломат также записала видеоролик, в котором подбила итоги своей дипломатической миссии в Украине, а также вспомнила наиболее запоминающиеся события, которые произошли за время ее каденции.

В посольстве Великобритании в свою очередь отметили, что Гофф завершает свою дипломатическую миссию в Украине "на днях".