Политика

17:24 01.08.2019

Посол Великобритании Джудит Гоф завершает свою 4-хлетнюю работу в Украине

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Посол Великобритании Джудит Гоф завершает свою 4-хлетнюю работу в Украине

Посол Великобритании в Украине Джудит Гофф в ближайшие дни завершит свою каденцию.

"Спасибо Украина, за четыре ярких года! Я многому научилась, и имела честь познакомиться и сотрудничать со многими впечатляющими людьми. Я особенно благодарна своей удивительной команде. Мне очень грустно уезжать, но это не прощание ... до встречи!", - написала Гофф в своем аккаунте в соцсети Твиттер в четверг.

Дипломат также записала видеоролик, в котором подбила итоги своей дипломатической миссии в Украине, а также вспомнила наиболее запоминающиеся события, которые произошли за время ее каденции.

В посольстве Великобритании в свою очередь отметили, что Гофф завершает свою дипломатическую миссию в Украине "на днях".

Теги: #великобритания #джудит_гоф
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