Зеленский и премьер Индии Моди договорились об обмене визитами в ближайшее время

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе состоявшегося телефонного разговора договорились активизировать политический диалог, а также обсудили сотрудничество стран в экономической и военно-технической сфере.

"Собеседники согласились с необходимостью активизации политического диалога на высшем уровне, в частности договорились об обмене визитами в ближайшее время, обсудили пути укрепления экономических связей, расширение военно-технического сотрудничества", - говорится в сообщении, обнародованном на сайте главы Украинского государства в четверг.

Стороны также положительно отметили интерес индийской молодежи к обучению в учреждениях высшего образования Украины, рост внимания индийского кинематографа к Украинскому государству, а также традиционную популярность Индии среди украинцев.