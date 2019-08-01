Политика

16:57 01.08.2019

Зеленский и премьер Индии Моди договорились об обмене визитами в ближайшее время

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Зеленский и премьер Индии Моди договорились об обмене визитами в ближайшее время

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе состоявшегося телефонного разговора договорились активизировать политический диалог, а также обсудили сотрудничество стран в экономической и военно-технической сфере.

"Собеседники согласились с необходимостью активизации политического диалога на высшем уровне, в частности договорились об обмене визитами в ближайшее время, обсудили пути укрепления экономических связей, расширение военно-технического сотрудничества", - говорится в сообщении, обнародованном на сайте главы Украинского государства в четверг.

Стороны также положительно отметили интерес индийской молодежи к обучению в учреждениях высшего образования Украины, рост внимания индийского кинематографа к Украинскому государству, а также традиционную популярность Индии среди украинцев.

 

Теги: #зеленский #визит #индия
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