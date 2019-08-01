Политика

14:32 01.08.2019

Трамп поздравил Келли Крафт с утверждением на посту постпреда США при ООН

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Трамп поздравил Келли Крафт с утверждением на посту постпреда США при ООН

Американский президент Дональд Трамп в четверг направил поздравления в адрес Келли Крафт, утвержденной Сенатом США на посту постоянного представителя США при ООН.

"Поздравляю Келли Найт Крафт из Кентукки в связи с ее утверждением постпредом при ООН. После столь великолепной службы на посту посла (США - ИФ) в Канаде, и выдающейся работы в независимости от сложности задач, Келли будет превосходна в ООН. Победительница!" - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Должность постпреда США при ООН пустовала на протяжении семи месяцев. В настоящее время исполняет обязанности постпреда США при ООН дипломат Джонатан Коэн.

Крафт была выдвинута на пост в ООН президентом Дональдом Трампом после того, как предыдущий кандидат Хизер Нойерт сняла свою кандидатуру. Предыдущий постпред США при международной организации Никки Хейли ушла в отставку в конце 2018 года.

Демократы в процессе утверждения критиковали Крафт, которая является политическим назначенцем, за недостаток опыта во внешней политике. Они также заявляли, что Крафт в бытность послом в Канаде пренебрегала своими обязанностями и отсутствовала в этой стране более 350 дней за 21 месяц работы.

Вместе со своим мужем Джо Крафтом Келли была крупным спонсором Республиканской партии.

Теги: #сша #трамп #оон #крафт
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