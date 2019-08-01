США не хотят ограничивать страны Индо-Тихоокеанского региона в их внешней политике

Вашингтон не намерен требовать от стран Индо-Тихоокеанского региона ограничивать их внешнеполитические контакты, заявил в четверг госсекретарь США Майк Помпео на форуме по безопасности Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

"Смотрите, мы даже не просим какую-либо страну Индо-Тихоокеанского региона выбирать между странами. Наша деятельность не была и не будет игрой с нулевой суммой. Наш интерес попросту и естественным образом сходится воедино с вашими (интересами - ИФ) - ради нашей общей выгоды ", - цитирует агентство Associated Press (AP) его слова.

Он добавил, что ориентиры в отношениях США с АСЕАН направлены на верховенство закона, права человека и стабильный экономический рост.

AP напоминает, что, несмотря на заявления Помпео, ранее в этом году он предупреждал Великобританию, Венгрию и Польшу о возможности для Вашингтона сократить сотрудничество с этими странами в сфере разведки, если они продолжат реализацию проектов сети 5G с участием китайской компании Huawei. Также Помпео и другие члены руководства США предостерегали страны Латинской Америки от экономического сотрудничества с КНР.

В свою очередь, в четверг после переговоров с Помпео глава МИД КНР Ван И заявил журналистам, что Помпео заверял его в нежелании администрации США сдерживать развитие Китая. Кроме того, Ван И подтвердил намерение Пекина завершить разработку вместе со странами АСЕАН кодекса поведения в Южно-Китайском море с целью стабилизации ситуации в регионе.

Китай и члены АСЕАН - Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам - ведут территориальный спор вокруг архипелага Спратли (китайское название - Наньша) в Южно-Китайском море. США заявляют о невмешательстве в споры, но, тем не менее, как указывают эксперты, связаны союзническими отношениями с некоторыми региональными державами и поддерживают их позицию.

AP отмечает, что Китай, в том числе в Азии, реализует проект "Один пояс и один путь" по созданию глобальной инфраструктуры торговых путей, объединяющий два других проекта - "Экономический пояс шелкового пути" и "Морской Шелковый Путь 21 века". Проект периодически подвергается критике со стороны США и ряда других стран, причем США отстаивают свое видение развития Индо-Тихоокеанского региона.