Политика

11:53 01.08.2019

Помпео: США готовы к сотрудничеству с Китаем в торговой сфере только при учете интересов Вашингтона

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Помпео: США готовы к сотрудничеству с Китаем в торговой сфере только при учете интересов Вашингтона

Китай и США могут выйти на уровень торгового сотрудничества, если будут учтены интересы США, сообщил в четверг госсекретарь США Майк Помпео в своем Twitter.

"Среди важных тем, представляющих взаимный интерес, мы обсудили вопросы американо-китайских отношений и Северную Корею", - прокомментировал Помпео встречу с министром иностранных дел КНР Ван И. "Когда будут приняты во внимание интересы США, мы будем готовы сотрудничать с Китаем", отметил он.

Помпео и Ван И находятся в Бангкоке, где участвуют в министерской встрече АСЕАН.

Ранее Ван И заявил, что Китай и США вполне могут достичь соглашения по торговым разногласиям при условии взаимного уважения и учета интересов друг друга.

Предыдущий раунд переговоров (в Вашингтоне в мае), нацеленных на прекращение торговой войны между двумя странами, завершился безрезультатно. Трамп тогда обвинил Пекин в том, что тот пытался "передоговориться" - внести изменения в уже практически готовое соглашение.

Теги: #помпео #сша #китай
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