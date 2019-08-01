Политика

11:08 01.08.2019

Порошенко: Минские соглашения в сентябре 2014 года помогли остановить российское наступление

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Порошенко: Минские соглашения в сентябре 2014 года помогли остановить российское наступление

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко подчеркивает, что вопрос Минских соглашений осенью 2014 года решался на саммите НАТО в Уэльсе, и это помогло остановить российское наступление.

"5 сентября... скоро будет пятилетие (Минских соглашений - ИФ). Это решалось не в Минске. 5 сентября решалось в Уэльсе, Кардиффе на саммите НАТО. Я об этом впервые говорю. Это было чудо. Никто не верил у нас, когда я ехал на саммит НАТО, что нам удастся подписать и остановить российское наступление", - рассказал Порошенко в интервью интернет-изданию "Украинская правда", вторая часть которого опубликована в четверг.

Он также пояснил зазор во времени по началу действия Минских соглашений: "Почему Минские договоренности начали действовать не с 12 часов ночи, не с десяти, не с двенадцати часов дня, а с восемнадцати? Знаете почему? Потому что десантники 95-й и 79-й (бригад) под руководством Муженко (начальник Генштаба Виктор Муженко – ИФ) и Забродского (командир 95-й отдельной аэромобильной бригады Михаил Забродский – ИФ) должны были вернуться с рейда".

Порошенко уточнил, что по состоянию на 18.00 они вышли за линию столкновения, и "вступил в действие Минск".

Говоря об Иловайске и Дебальцево, пятый президент отметил, что "там были только российские солдаты", а также выразил возмущение тем, что маршрут выхода украинских военных из Дебальцево был обнародован в соцсети.

Теги: #порошенко #минские_соглашения
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