Портнов утверждает, что ГБР начало дело о хищениях и переводе в офшоры средств из "Укроборонпрома" по решениям Порошенко

Бывший заместитель главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов утверждает, что Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство, касающееся хищений средств из госконцерна "Укроборонпром" и перевода их в офшоры, фигурантами дела, по его словам, могут быть "десятки людей из окружения Порошенко".

"Информирую о новом уголовном производстве, которое может накрыть десятки людей из окружения Порошенко. Вчера ГБР его официально зарегистрировало и начало расследование", - написал Портнов на своей странице в Фейсбуке в четверг.

Портнов утверждает, что по прямому поручению Порошенко и бывшей на то время главой НБУ Валерии Гонтаревой, правление НБУ 19 января 2016 года отменило акты НБУ о валютном контроле внешнеэкономических операций, установив, что платежи "Укроборонпрома" в офшоры могут проходить предоплатой, без валютного контроля НБУ и без ограничений в суммах.

"Это позволило сразу похитить у украинской армии несколько миллиардов гривень, прикрываясь официальным решением правления НБУ", - отмечает он.

Агентство "Интерфакс-Украина" не располагает подтверждением этой информации со стороны ГБР.