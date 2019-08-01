Политика

09:49 01.08.2019

Кличко обратился в НАБУ в связи с обнародованной Богданом информацией о предложении взятки в $20 млн

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Кличко обратился в НАБУ в связи с обнародованной Богданом информацией о предложении взятки в $20 млн

Мэр Киева и глава столичной городской государственной администрации Виталий Кличко просит Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыть уголовное производство по заявлению руководителя Офиса президента Андрея Богдана о предложении ему некоторыми лицами взятки.

"30 июля 2019 на пресс-конференции господин Богдан заявил представителям СМИ, что ему, в разговоре, предлагали взятку в 20 миллионов долларов. И, якобы, этот разговор был осуществлена в интересах Киевского городского головы, то есть в моих интересах. Я не уполномочивал ни одно лицо на подобные "переговоры"! А такие высказывания господина Богдана, который является руководителем Офиса президента Украины, подлежат проверке в рамках досудебного расследования, поскольку могут свидетельствовать о совершении уголовных преступлений", - написал Кличко на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

Теги: #кличко #набу #богдан
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