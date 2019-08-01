Великобритания, Франция и ФРГ запросили закрытую встречу в Совбезе ООН по КНДР
Постпредства Великобритании, Франции и Германии запросили провести закрытое заседание в Совбезе ООН по теме Северной Кореи, сообщает агентство Bloomberg.
По данным агентства, постоянные представительства "европейских стран запросили провести закрытое заседание Совета Безопасности ООН" в связи с пусками баллистических ракет КНДР.
Согласно данным южнокорейских военных, КНДР в среду утром испытала две баллистические ракеты малой дальности у своего восточного побережья.
Шесть дней назад Северная Корея также осуществила пуски двух аналогичных баллистических ракет в том же районе.
Резолюции Совета Безопасности ООН запрещают Северной Корее проводить пуски ракет с использованием баллистических технологий.
Как отмечают наблюдатели, серия ракетных пусков происходит в то время, как Вашингтон стремится возобновить переговоры на рабочем уровне с Пхеньяном по денуклеаризации.