Политика

16:54 31.07.2019

Зеленский: местных прокуроров будет менять назначенный новым парламентом генеральный прокурор

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Зеленский: местных прокуроров будет менять назначенный новым парламентом генеральный прокурор

 Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что вопросом замены местных прокуроров, к работе которых есть претензии у представителей общественности, будет заниматься назначенный новой Верховной Радой генеральный прокурор.

На этом Зеленский акцентировал внимание представителей общественности в ходе своей рабочей поездки в Черкасскую область в среду, отвечая на их жалобы по поводу работв прокурора области Сергея Овчаренко.

"Мне сейчас сложно что-то говорить о прокуроре. Во-первых, я не знаю этого человека. Во-вторых, мы назначим нового генерального прокурора. Это будет, когда появится новая Верховная Рада. И это ему задача – менять всех прокуроров. Пусть генеральный прокурор разбирается с этим вопросом", - подчеркнул президент.

Глава государства уточнил, что в его полномочия не входит назначение и увольнение местных прокуроров.

Как сообщалось, 11 июня Зеленский подписал представление на увольнение генпрокурора Юрия Луценко. Однако впоследствии старый состав парламента отказался рассматривать это представление.

По словам замглавы Офиса президента Руслана Рябошапки, несмотря на изменения в закон о прокуратуре о том, что генпрокурор не должен иметь юридического образования, другие статьи документа предполагают, что прокурором Генеральной прокуратуры может быть человек с таким образованием.

"Этот человек осуществляет процессуальные функции и, соответственно, должен иметь как юридическое образование, так и опыт в области права. Луценко такого опыта не имеет", - отметил Рябошапка.

Теги: #гпу #прокуроры #кадры #зеленский
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