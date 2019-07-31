Зеленский представил нового главу Черкасской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский представил нового главу Черкасской областной государственной администрации Игоря Шевченко.

Это произошло во время рабочей поездки Зеленского в Черкасскую область в среду.

Игорь Шевченко (1972 г. р.) – юрист и предприниматель. Окончил Черноморское высшее военно-морское училище им. Нахимова, Черкасский коммерческий техникум по специальности правоведение и Национальный университет "Одесская юридическая академия" по специальности правоведение.