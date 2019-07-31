Политика

16:41 31.07.2019

Зеленский представил нового главу Черкасской ОГА

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Зеленский представил нового главу Черкасской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский представил нового главу Черкасской областной государственной администрации Игоря Шевченко.

Это произошло во время рабочей поездки Зеленского в Черкасскую область в среду.

Игорь Шевченко (1972 г. р.) – юрист и предприниматель. Окончил Черноморское высшее военно-морское училище им. Нахимова, Черкасский коммерческий техникум по специальности правоведение и Национальный университет "Одесская юридическая академия" по специальности правоведение.

Теги: #ога #черкасская_область #кадры
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