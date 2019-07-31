Зеленский ввел Данилюка и Верланова в состав Нацсовета по антикоррупционной политике

Президент Украины Владимир Зеленский ввел секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка и главу Государственной налоговой службы Сергея Верланова в состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.

Соответствующий указ №565/2019 от 31 июля 2019 года обнародован в среду на сайте главы государства.

"Ввести в персональный состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики следующих лиц: Верланова Сергея Алексеевича – главу Государственной налоговой службы Украины; Данилюка Александра Александровича – секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - сказано в документе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщалось, 25 июня 2019 года президент Зеленский обновил состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики. Этот орган возглавил заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка.