Политика

14:40 31.07.2019

Зеленский ввел Данилюка и Верланова в состав Нацсовета по антикоррупционной политике

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Зеленский ввел Данилюка и Верланова в состав Нацсовета по антикоррупционной политике

Президент Украины Владимир Зеленский ввел секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка и главу Государственной налоговой службы Сергея Верланова в состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.

Соответствующий указ №565/2019 от 31 июля 2019 года обнародован в среду на сайте главы государства.

"Ввести в персональный состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики следующих лиц: Верланова Сергея Алексеевича – главу Государственной налоговой службы Украины; Данилюка Александра Александровича – секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - сказано в документе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщалось, 25 июня 2019 года президент Зеленский обновил состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики. Этот орган возглавил заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка.

Теги: #указ #кадры #зеленский
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